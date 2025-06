Roma microcar si ribalta nella notte | gravi quattro giovani a bordo ricoverati in codice rosso

Una notte drammatica a Roma, dove un grave incidente ha coinvolto una microcar ribaltatasi in viale Bruno Buozzi, lasciando quattro giovani in condizioni critiche. La scena, tra i quartieri Prati e Parioli, ha richiesto l’intervento immediato di soccorsi, vigili del fuoco e forze dell’ordine. La tragica vicenda mette in luce le sfide della sicurezza stradale e il rischio che i giovani affrontano ogni giorno. È un richiamo a una maggiore prudenza alla guida e alla prevenzione.

Grave incidente la notte scorsa a Roma. Una microcar si è ribaltata intorno alle 2 in viale Bruno Buozzi, la strada di collegamento tra i quartieri Prati e Parioli. Quattro ragazzi che erano all’interno della vettura sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Roma Capitale e il 118. A bordo della microcar c’erano tre ragazzi e una ragazza, tutti del 2007. Secondo quanto si apprende, la macchina su cui viaggiavano è omologata per due persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, microcar si ribalta nella notte: gravi quattro giovani a bordo ricoverati in codice rosso

