Roma maxi furto ai danni dell' ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero

Un colpo audace ha scosso Roma: l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato vittima di un maxi furto nella sua abitazione. Al suo rientro, ha trovato la casa messa a soqquadro e ha subito dato l’allarme. Tra i beni sottratti, anche i preziosi gioielli della moglie. La vicenda si sta rapidamente sviluppando, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sull’accaduto e quantificare il danno.

È stato vittima di un maxi furto l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che al rientro nella sua abitazione a Roma, ieri sera, ha trovato l’appartamento a soqquadro e ha dato l’allarme intorno alle 19. Tra la refurtiva sottratta vi sarebbero anche i gioielli della moglie, ma resta da quantificare l'esatto valore del bottino. Nelle prossime ore verrà stilato l’inventario degli oggetti mancanti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, maxi furto ai danni dell'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero

In questa notizia si parla di: Roma Maxi Furto Presidente

Roma, maxi hotel abusivo smascherato a piazza Vittorio: chiusura immediata per struttura “3 in 1” - A Roma, un maxi hotel abusivo è stato smascherato a Piazza Vittorio, portando alla sua chiusura immediata.

Roma, maxi furto a casa di Massimo Ferrero: rubati i gioielli della moglie #ferrero #furto #roma #massimoferrero #9giugno https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/roma-furto-casa-massimo-ferrero-rubati-gioielli_99413331-202502k.shtml… Partecipa alla discussione

Maxi furto di energia a Roma Nord, danni per 300mila euro https://ift.tt/28Nzary https://ift.tt/SnX9reT Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, maxi furto ai danni dell'ex presidente della Samp Ferrero; Maxi furto in casa di Massimo Ferrero a Roma in piazza di Spagna, rubati gioielli e banda in fuga; Roma, maxi furto a casa di Massimo Ferrero: rubati i gioielli della moglie.

Roma, furto in casa dell'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: «Hanno portato via scarpe di Hermes e la maglia di Totti» - Prima hanno citofonato, per esser sicuri che non ci fosse nessuno e poi, a volto scoperto e impuniti, sono entrati in azione.

Maxi furto in casa dell’ex presidente della Samp Ferrero: rubati i gioielli della moglie - Secondo gli investigatori, i ladri sarebbero entrati da una porta comunicante con una stanza del villino adibita a B&b ...

Maxi furto a casa di Massimo Ferrero, rubati i gioielli della moglie - Brutta sorpresa per l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero al rientro nella sua abitazione nel cuore di Roma.