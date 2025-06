Roma malore durante liposuzione in ambulatorio | muore una 46enne

Una donna di 46 anni ha perso la vita durante una procedura di liposuzione in un ambulatorio di Roma, suscitando sconcerto e domande sulla sicurezza delle pratiche estetiche. Trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I, le sue condizioni si sono aggravate. Questa tragica vicenda riaccende il dibattito sulla regolamentazione e la preparazione nei trattamenti estetici, mettendo in luce l’importanza di garantire sempre massima attenzione alla salute dei pazienti.

Una donna di 46 anni è morta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, dopo essere stata trasporta da un’autoambulanza privata che l’aveva soccorsa in uno studio di medicina estetica in via Franco Roncati 6, nella zona di Torrevecchia nel quartiere romano di Primavalle. La 46enne, mentre si stava sottoponendo a un intervento di liposuzione nell’ambulatorio privato, si è sentita male. I sanitari dell’ambulatorio hanno cercato di rianimarla sul posto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il medico, l’anestesista e l’infermiera, avrebbero provato prima a praticare le manovre di rianimazione senza chiamare i soccorsi e poi, dopo qualche ora avrebbero contattato un’autombulanza privata con un medico a bordo senza chiamare il 118. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, malore durante liposuzione in ambulatorio: muore una 46enne

