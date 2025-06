Roma l' ex scuola Parini | Degrado indicibile

L’ex scuola Giuseppe Parini di Roma, nel quartiere Montesacro, racconta una storia di abbandono e degrado che si trascina da 17 anni. Cancellli distrutti, vestiti abbandonati e vetri spaccati sono il triste biglietto da visita di un edificio che, invece di rinascere, si trasforma in un rifugio per senza dimora. Una ferita aperta nel cuore della città, nonostante i progetti di riqualificazione promessi dal PNRR. È ora di agire per restituire dignità a questo spazio simbolo di incuria.

Cancelli distrutti, vestiti abbandonati, vetri e grate spaccate. E' così che si presenta, ancora, dopo 17 anni, l'ex scuola Giuseppe Parini nel quartiere Montesacro di Roma, adesso diventata anche un rifugio per senza dimora. "Abbandonata a se stessa, ai vandali", denunciano i residenti. "Degrado indicibile", aggiungono altri. E pensare che la riqualificazione dell'istituto è stata inserita fra i progetti del Pnrr. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, l'ex scuola Parini: "Degrado indicibile"

