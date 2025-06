Roma il vero volto di Villa Pamphili principe Doria | Qui è tutto in abbandono

Roma, il cuore pulsante della storia e della cultura italiana, cela anche luoghi dimenticati come Villa Pamphili Principe Doria, oggi immersi nell'abbandono. Testimone silenziosa di un passato nobile e di cronache recenti, questa villa svela un volto nascosto che merita attenzione e cura. Perché la memoria e il rispetto per le radici sono fondamentali per restituire dignità a un patrimonio che appartiene a tutti noi.

“ Vedere questo posto appartenuto alla mia famiglia legato ai fatti di cronaca che in questi giorni stanno riempiendo i giornali mi fa star male. Qui c’è abbandono e incuria, c’è erba alta, strutture fatiscenti è un non luogo dove l’emarginazione trova casa”. Non nasconde il suo rammarico il principe Marco Doria mentre ripercorre i terreni che un giorno appartenevano alla sua famiglia, espropriati nel 1939. “Abbiamo mille anni di storia e meriteremmo una diversa attenzione. Qui dentro c’è di tutto, nel mio incarico con la sindaca Raggi ho cercato in tutti i modi di metterci mano”, racconta Doria che, nel 2018, fu nominato presidente del Tavolo per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, il vero volto di Villa Pamphili, principe Doria: “Qui è tutto in abbandono”

