Roma il Boca Juniors insiste per Paredes | incontro con Riquelme

Roma e Boca Juniors si contendono il futuro di Leandro Paredes, con un incontro tra Riquelme e il centrocampista che accende le speranze di un ritorno in Argentina. Dopo momenti promettenti, il club di Buenos Aires spinge forte per riabbracciare il talento della Roma prima del Mondiale per Club, lasciando i tifosi italiani in attesa di sviluppi imminenti. Le prossime ore saranno decisive per la decisione finale.

Il futuro di Leandro Paredes è sempre più legato all’Argentina. In patria, infatti, sono sicuri: c’è già stato un incontro tra il centrocampista della Roma e il presidente del Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, con l’obiettivo di riportarlo a Buenos Aires il prima possibile. Le sensazioni dopo il faccia a faccia sono positive, e il club argentino sta spingendo per chiudere in tempo utile per averlo già a disposizione per il Mondiale per Club. Boca pronto a pagare la clausola. Riquelme ha deciso di non partire per Miami con il resto della squadra proprio per dedicarsi personalmente a questa trattativa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il Boca Juniors insiste per Paredes: incontro con Riquelme

In questa notizia si parla di: Roma Boca Juniors Paredes

Roma Paredes, spunta il retroscena clamoroso: a gennaio il Boca Juniors gli aveva offerto questa cifra! - Roma Paredes, dopo aver rinnovato con i giallorossi fino al 2026, sarebbe stato attirato da un'offerta clamorosa del Boca Juniors a gennaio, con uno stipendio da top.

#ASRoma, il #BocaJuniors spinge per #Paredes Il club argentino prepara un'offerta da 4,5 milioni per prendere subito il centrocampista della Roma e poterlo usare al #Mondialeperclub. Si va verso la fumata bianca Partecipa alla discussione

Come avevamo largamente anticipato è sempre più vicino l’addio di Leandro #Paredes alla #Roma • Il #Boca juniors si è fatto sotto nelle ultime ore per il giocatore giallorosso • Chiaramente la Roma provvederà a prendere un nuovo regista #calciomercat Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Boca alla carica per Paredes: nuova offerta di Riquelme; Argentina, Scaloni: Paredes al Boca Juniors? L'importante è vederlo in campo; Roma, Paredes può salutare: il Boca Juniors torna alla carica.

Roma, Paredes può salutare: il Boca Juniors torna alla carica - Hilal e nella giornata di oggi anche Leandro Paredes si è avvicinato all`addio.

Boca alla carica per Paredes: nuova offerta di Riquelme - Nuova proposta al regista giallorosso, poi pagherà la clausola alla Roma: il club argentino lo vuole per il Mondiale per Club ...

Roma, Angeliño sul filo: accettati 25 milioni dall'Al-Hilal ma è corsa contro il tempo per chiudere subito. Boca Juniors su Paredes - Hilal nella giornata di ieri ha accelerato la trattativa ed ha messo sul piatto circa 25 milioni di euro, mentre per ...