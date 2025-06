Roma ha un malore durante una liposuzione | morta una 47enne dell' Ecuador

Tragedia a Roma: una donna di 47 anni, originaria dell'Ecuador, perde la vita durante una liposuzione in un ambulatorio privato. Un malore improvviso ha portato al decesso nonostante i tentativi di soccorso all'ospedale Umberto I. Indagati i professionisti coinvolti: medico, anestesista e infermiera. La comunità si interroga sulla sicurezza delle procedure estetiche e sulla tutela dei pazienti.

La donna si è sottoposta all'intervento in un ambulatorio privato. Indagati il medico, l'anestesista e l'infermiera. Inutili i tentativi di rianimazione all'Umberto I. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roma, ha un malore durante una liposuzione: morta una 47enne dell'Ecuador

In questa notizia si parla di: Roma Malore Durante Liposuzione

Donna accusa malore al volante ma riesce ad accostare: salvata da una pattuglia di vigili urbani fuori servizio. L’episodio a Roma lungo la via Ostiense - Una donna di 58 anni ha accusato un malore mentre guidava lungo via Ostiense a Roma, rischiando una tragedia.

Ne parlano su altre fonti

Roma, malore durante una liposuzione in ambulatorio: muore una donna di 46 anni; Malore durante una liposuzione in uno studio privato: muore a 46 anni a Roma; Malore durante liposuzione in uno studio privato, morta donna di 46 anni.

Malore durante un intervento di liposuzione: 46enne muore in uno studio di medicina estetica - E' morta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dopo essere stata trasporta da un'autoambulanza privata.

Roma: malore durante liposuzione in ambulatorio, muore 46enne - Una donna di 46 anni è morta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, dopo essere stata trasporta da un'autoambulanza ...

Roma, donna muore durante una liposuzione in ambulatorio: tre indagati - Una donna di 46 anni ha perso la vita al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, dopo aver accusato un malore durante un intervento di liposuzione presso uno studio di medicina estetica sit ...