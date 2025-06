Roma donna muore dopo una liposuzione in uno studio privato Il medico aveva due precedenti per lesioni | Operava senza autorizzazione da 13 anni

Tragedia a Roma: una donna di 47 anni muore dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato. Il medico, José Lizarraga Picciotti, operava senza autorizzazione da 13 anni e aveva precedenti per lesioni. Ora è indagato per omicidio colposo insieme a un anestesista e un'infermiera. Una storia che solleva gravi domande sulla sicurezza e la regolamentazione delle pratiche estetiche clandestine...

Aveva qualche precedente per lesioni José Lizarraga Picciotti, il medico peruviano che operava da tredici anni senza autorizzazione nel suo studio romano nel quartiere di Torrevecchia. Il 65enne ora risulta indagato per omicidio colposo, insieme a un anestesista e un’infermiera, per la morte della 47enne Ana Sergia Alcivar Chenche, che ha perso la vita dopo un malore accusato al termine di un intervento di chirurgia estetica nel pomeriggio di domenica 8 giugno. La donna, originaria dell’Ecuador, si stava sottoponendo a un intervento di liposuzione nello studio privato di Picciotti. Il decesso, avvenuto a seguito del trasporto d’urgenza al Policlinico Umberto I, è stato accertato alle 20. 🔗 Leggi su Open.online

