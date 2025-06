Roma donna muore dopo una liposuzione in ambulatorio | tre indagati | Il centro non aveva l' autorizzazione

Tragedia a Roma: una donna perde la vita dopo una liposuzione in un centro non autorizzato, scatenando un’indagine con tre indagati. Dopo il malore, i tentativi di rianimazione sono durati a lungo prima che l’ambulanza privata la portasse in ospedale. Una vicenda drammatica che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della regolamentazione nel settore estetico. È fondamentale fare chiarezza sui fatti e garantire tutela alle pazienti.

Dopo il malore, alla paziente è stata tentata una rianimazione per diverso tempo e poi, con un'ambulanza privata, è stata portata in pronto soccorso.

Donna accusa malore al volante ma riesce ad accostare: salvata da una pattuglia di vigili urbani fuori servizio. L’episodio a Roma lungo la via Ostiense - Una donna di 58 anni ha accusato un malore mentre guidava lungo via Ostiense a Roma, rischiando una tragedia.

#Primavalle, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in un ambulatorio privato https://iltempo.it/roma-capitale/2025/06/10/news/primavalle-donna-di-47-anni-malore-liposuzione-ambulatorio-privato-roma-indagati-42927156/… #10giugno #roma Partecipa alla discussione

Donna muore dopo una liposuzione: 3 indagati a Roma https://ilsole24ore.com/art/donna-muore-una-liposuzione-3-indagati-roma-AHmzY2BB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1749553275… Partecipa alla discussione

