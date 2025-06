Roma donna muore dopo una liposuzione in ambulatorio | tre indagati | Il centro non aveva l' autorizzazione | chirurgo ha precedenti

Tragedia a Roma: una donna perde la vita dopo una liposuzione in un centro senza autorizzazione, mentre tre persone sono indagate. Il chirurgo, con precedenti, ha tentato di salvarla con una lunga rianimazione prima di affidarla all’ospedale tramite ambulanza privata. Un evento che solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e sulle regole nel settore estetico, richiamando l’attenzione sulla necessità di controlli più severi e di maggiore tutela per le pazienti.

Dopo il malore, alla paziente è stata tentata una rianimazione per diverso tempo e poi, con un'ambulanza privata, è stata portata in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, donna muore dopo una liposuzione in ambulatorio: tre indagati | Il centro non aveva l'autorizzazione: chirurgo ha precedenti

In questa notizia si parla di: Roma Donna Muore Liposuzione

Donna accusa malore al volante ma riesce ad accostare: salvata da una pattuglia di vigili urbani fuori servizio. L’episodio a Roma lungo la via Ostiense - Una donna di 58 anni ha accusato un malore mentre guidava lungo via Ostiense a Roma, rischiando una tragedia.

#Primavalle, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in un ambulatorio privato https://iltempo.it/roma-capitale/2025/06/10/news/primavalle-donna-di-47-anni-malore-liposuzione-ambulatorio-privato-roma-indagati-42927156/… #10giugno #roma Partecipa alla discussione

Donna muore dopo una liposuzione: 3 indagati a Roma https://ilsole24ore.com/art/donna-muore-una-liposuzione-3-indagati-roma-AHmzY2BB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1749553275… Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Roma, donna muore durante una liposuzione in ambulatorio: tre indagati; Roma, malore durante una liposuzione in un ambulatorio privato: muore donna di 46 anni. «Nessuna chiamata al 118»; Malore durante un intervento di liposuzione, donna muore in ospedale.

Roma, donna muore durante una liposuzione in ambulatorio: tre indagati - Una donna di 46 anni ha perso la vita al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, dopo aver accusato un malore durante un intervento di liposuzione presso uno studio di medicina estetica sit ...

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione: l'intervento in uno studio privato a Primavalle. Tre indagati per omicidio colposo - Si era sottoposta a un intervento di liposuzione in uno studio medico privato nel quartiere Primavalle, a Roma, ma a seguito di un malore è stata trasportata al Policlinico Umberto I.

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione: l'intervento in uno studio privato a Primavalle - Si era sottoposta a un intervento di liposuzione in uno studio medico privato nel quartiere Primavalle, a Roma, ma a seguito di complicazioni è ...