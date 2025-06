Roma donna di 46 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato | ambulatorio senza licenza e medico con precedenti per lesioni

Una tragedia scuote Roma: una donna di 46 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato senza autorizzazioni e con un medico dai precedenti. Un caso che evidenzia i rischi nascosti dietro pratiche non regolamentate e la necessità di maggiore tutela per i pazienti. La vicenda di Ana Sergia ci invita a riflettere sull’importanza di affidarsi solo a strutture certificate e medici qualificati.

Tragedia a Roma dove una donna di 46 anni è morta dopo aver accusato un malore durante un intervento di liposuzione in uno studio privato. La 46enne è deceduta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma: la donna è stata trasportata al nosocomio con un’ambulanza privata proveniente da uno studio di medicina estetica situato in via Franco Roncati 6, nella zona di Torrevecchia nel quartiere romano di Primavalle. La vittima, Ana Sergia Alcivar Chenche, originaria dell’Ecuador, si è sentita male durante un intervento di liposuzione effettuato in un studio che non aveva autorizzazioni da 13 anni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roma, donna di 46 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato: ambulatorio senza licenza e medico con precedenti per lesioni

