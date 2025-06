Roma donna di 46 anni muore dopo liposuzione | il medico ha precedenti per lesioni

Una tragica notizia scuote Roma: una donna di 46 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione, mentre il medico coinvolto ha precedenti per lesioni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante l’emergenza gli operatori avrebbero tentato manovre di rianimazione senza chiamare tempestivamente i soccorsi. Quello che emerge è un quadro inquietante che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla professionalità in ambito estetico. La verità deve emergere.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il medico, l'anestesista e l'infermiera, avrebbero provato prima a praticare le manovre di rianimazione senza chiamare i soccorsi.

