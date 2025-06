Roma donna di 46 anni muore dopo intervento di liposuzione | indagini in corso

Tragedia a Roma: una donna di 46 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione, scatenando un’indagine che coinvolge medici e personale sanitario. Secondo le prime ricostruzioni, i professionisti avrebbero tentato di rianimarla senza chiamare immediatamente i soccorsi, sollevando dubbi sulla gestione dell’emergenza. Un dramma che sottolinea l’importanza di procedure certe e tempestive in campo medico. La verità si fa strada tra le ombre di questa vicenda ancora tutta da chiarire.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il medico, l'anestesista e l'infermiera, avrebbero provato prima a praticare le manovre di rianimazione senza chiamare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, donna di 46 anni muore dopo intervento di liposuzione: indagini in corso

