Roma | Dna conferma vittime Villa Pamphili sono madre e figlia

Il mistero di Villa Pamphili si infittisce: il test del DNA ha confermato che le vittime sono madre e figlia. Una tragedia familiare che scuote Roma, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce su questo duplice omicidio aggravato. La comunità si interroga sul motivo di questa drammatica perdita, in un dolore che resta ancora senza risposta. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa vicenda che ha sconvolto la capitale.

Roma, 10 giu. (LaPresse) – La bimba e la donna trovate morte a Villa Pamphili a Roma sono madre e figlia. Lo ha confermato il risultato del test del Dna, reso noto questa mattina dagli investigatori e dalla procura di Roma, che indaga per duplice omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: Dna conferma, vittime Villa Pamphili sono madre e figlia

Mamma e figlia sono state trovate morte a 100 m di distanza l’una dall’altra a villa Pamphili a Roma. La bimba potrebbe essere stata strangolata. Si cerca un uomo visto con loro nelle settimane precedenti. Il commento di Milo Infante Partecipa alla discussione

Giallo di Villa Pamphili, testimoni: "C'era una donna in stato confusionale" https://iltempo.it/roma-capitale/2025/06/08/news/giallo-villa-pamphili-corpi-bambina-donna-testimoni-indagini-chi-sono-42899079/… via @IlTempo_official Partecipa alla discussione

