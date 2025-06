Roma cocaina e hashish all’ingrosso | sgominata rete criminale

Roma, città simbolo di storia e cultura, si trova anche al centro di un’indagine che scuote le sue fondamenta: una vasta rete di traffico di cocaina e hashish sgominata dai Carabinieri. Alle prime luci dell’alba, 13 persone sono finite sotto inchiesta, con misure cautelari disposte dal Tribunale. Una operazione che dimostra come la lotta alla criminalità non conosce pause, e che il rispetto della legge resta la priorità assoluta.

Roma, 10 giugno 2025- Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, dalle prime luci dell’alba, stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma – nei confronti di 13 indagati (8 in carcere e 5 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico), gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti continuata e in concorso, aggravata dalla collaborazione di minori. L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, sviluppatasi tra novembre 2021 e maggio 2022, attraverso attività tecniche e numerosi servizi di osservazione e pedinamento, ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine all’esistenza di un sodalizio criminale ben organizzato sul territorio, impegnato nella cessione, acquisto, trasporto, commercio, vendita ed illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish nel comune di Roma, in quantitativi all’”ingrosso”, dai 100 grammi in su, in particolare nei quartieri Tor Bella Monaca, Borghesiana, Finocchio, Vermicino, Fidene e Spinaceto, nonché nel comune di Guidonia Montecelio, con particolare riferimento alla località “Albuccione”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Roma Cocaina Hashish Ingrosso

