Roma Capolei visita il centro La Magnolia | Bella realtà che aiuta ragazzi in difficoltà

A Capolei, nel cuore di Roma, sorge il centro La Magnolia, un’oasi di speranza e rinascita dedicata ai giovani in difficoltà. Questo spazio accogliente, guidato dal dottor Gino Alberto De Carlo, offre ai ragazzi un’opportunità concreta di ricostruire il proprio futuro grazie a professionisti qualificati, psicologi e operatori sociali. Scopri come questa realtà sta cambiando vite e creando nuove possibilità per chi ne ha più bisogno.

Roma, 10 giugno 2025 – Un centro che da una seconda possibilità a molti ragazzi con esperienze di disagio sociale. Professionisti qualificati, psicologi e operatori sociali, che sono al tempo stesso educatori e punti di riferimento nella vita di tutti i giorni. È il “gruppo appartamento” La Magnolia, gestito dal dottor Gino Alberto De Carlo della cooperativa sociale Noa, che ogni anno a ccoglie bambini e ragazzi allontanati dalle proprie famiglie, per motivi di varia natura, su disposizione del Tribunale per i minorenni di Roma, in collaborazione con i servizi sociali dei municipi di appartenenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Ragazzi Roma Centro Magnolia

