Roma Ana Sergia Alcivar Chenche muore a 47 anni dopo una liposuzione | indagato chirurgo Lizarraga Picciotti operava da 13 anni senza autorizzazione

Roma piange Ana Sergia Alcivar Chenche, scomparsa a soli 47 anni dopo un intervento di liposuzione. Indagato il chirurgo Lizarraga Picciotti, operante senza autorizzazione da 13 anni, che ha eseguito l’intervento in uno studio privato nel quartiere Primavalle. La tragica vicenda solleva pesanti interrogativi sulla sicurezza della chirurgia estetica e sulle responsabilità di chi opera senza i necessari requisiti. Un caso che scuote la città e mette in discussione norme e controlli nel settore.

Si era sottoposta a un intervento di liposuzione in uno studio medico privato nel quartiere Primavalle, a Roma, ma a seguito di un malore è stata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, Ana Sergia Alcivar Chenche muore a 47 anni dopo una liposuzione: indagato chirurgo Lizarraga Picciotti, operava da 13 anni senza autorizzazione

In questa notizia si parla di: Anni Roma Liposuzione Sergia

Una cerimonia a Roma per celebrare i 77 anni di Israele - Oggi a Roma si è svolta una cerimonia per celebrare il settantasettesimo anniversario dello Stato di Israele.

Su questo argomento da altre fonti

Roma, malore durante una liposuzione in un ambulatorio privato: muore donna di 46 anni. «Nessuna chiamata al 118»; Roma, Ana Sergia Alcivar Chenche muore a 47 anni dopo una liposuzione: indagato chirurgo Jose Lizarraga Piccio; Muore dopo la liposuzione: il titolare dello studio (senza licenza) era già stato denunciato per lesioni.

Roma, Ana Sergia Alcivar Chenche muore a 47 anni dopo una liposuzione: indagato chirurgo Jose Lizarraga Picciotti. L'arresto cardiaco in ospedale - Si era sottoposta a un intervento di liposuzione in uno studio medico privato nel quartiere Primavalle, a Roma, ma a seguito di un malore è ...

Chi è la donna morta per la liposuzione a Roma e chi è il chirurgo Lizarraga Picciotti - Lo studio estetico non aveva l'autorizzazione per gli interventi e il chirurgo, medico peruviano di 65 anni, in passato è stato denunciato per lesioni da pazienti che aveva operato ...

Roma, muore dopo intervento di liposuzione: indagato il medico Josè Lizarraga Picciotti, studio da 13 anni senza autorizzazioni - Ai suoi clienti prometteva “il miglior prezzo del mercato italiano senza abbassare la qualità/sicurezza in ciascun intervento”.