Roma Ana Sergia Alcivar Chenche muore a 47 anni dopo una liposuzione | indagato chirurgo Jose Lizarraga Picciotti L' arresto cardiaco in ospedale

Tragedia a Roma: Ana Sergia Alcivar Chenche, 47 anni, muore dopo un intervento di liposuzione, lasciando sgomento e domande sulla sicurezza delle procedure estetiche. Il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti è sotto indagine, mentre si indaga su un possibile nesso tra l’intervento e il decesso improvviso causato da un arresto cardiaco in ospedale. Resta alta l’attenzione sulla tutela dei pazienti e sulla responsabilità medica.

