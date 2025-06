Roma Ana Sergia Alcivar Chenche morta dopo liposuzione in studio privato non autorizzato medico Jose Lizarraga Picciotti ha precedenti per lesioni

Una triste vicenda che mette in luce i rischi nascosti dietro procedure estetiche non autorizzate. Roma piange la scomparsa di Ana Sergia Alcivar Chence, 46 anni, deceduta dopo un malore durante una liposuzione in uno studio privato non regolarmente autorizzato. La tragica perdita sottolinea l'importanza di affidarsi a professionisti qualificati e di verificare sempre la regolarità delle strutture sanitarie. La sicurezza deve essere sempre la priorità.

La donna, 46enne, è deceduta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, dove è stata trasportata d'urgenza dopo un malore improvviso nello studio privato

