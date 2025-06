Roma Ana muore dopo la liposuzione | terzo caso in pochi mesi abusivo lo studio di Torrevecchia

Roma si trova nuovamente sotto i riflettori per una tragedia legata alla chirurgia estetica, con la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, 47 anni, dopo un intervento di liposuzione. Il caso, avvenuto nel quartiere Torrevecchia, solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza e sulle pratiche abusive in ambulatori non autorizzati. Questa triste vicenda evidenzia l'urgenza di un controllo più severo per tutelare le vite di chi cerca miglioramenti estetici.

Il medico peruviano Jose Lizarraga Picciotti aveva precedenti per lesioni. Roma si trova ancora una volta al centro di una tragedia legata alla chirurgia estetica. Domenica scorsa, Ana Sergia Alcivar Chenche, 47 anni, di origini ecuadoriane, è deceduta al Policlinico Umberto I dopo essere stata sottoposta a un intervento di liposuzione eseguito in un ambulatorio privato nel quartiere Torrevecchia. Si tratta del terzo caso in pochi mesi nella Capitale, dopo le morti di Margaret Spada, 22 anni, e Simonetta Kalfus, 62 anni, anch’esse decedute in circostanze simili a seguito di interventi estetici eseguiti in strutture private. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Roma, Ana muore dopo la liposuzione: terzo caso in pochi mesi, abusivo lo studio di Torrevecchia

