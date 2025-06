Roma 47enne muore dopo liposuzione | tre indagati

Una tragica vicenda scuote Roma: Ana Sergia Alcivar Chenche, 47 anni, ha perso la vita dopo un intervento di liposuzione presso un centro illegale. Il dottor JoseLzarraga Picciotti, noto per il suo slogan “Il miglior prezzo del mercato italiano, senza compromettere la sicurezza”, è ora sotto indagine insieme a due altri. Un caso che mette in discussione la sicurezza e l’etica della chirurgia estetica low-cost. La vicenda solleva domande urgenti sulla tutela dei pazienti e sulla regolamentazione del settore.

"Il miglior prezzo del mercato italiano, senza compromettere la sicurezza": con questo slogan il dottor JoseLzarraga Picciotti, peruviano titolare dello studio medico di via Roncati, a Roma, pubblicizzava i suoi interventi di chirurgia estetica. Ma domenica pomeriggio, Ana Sergia Alcivar Chenche, 47 anni, originaria dell’Ecuador, è morta dopo un intervento di liposuzione eseguito in quello che si è rivelato essere un centro abusivo. Da quanto ricostruito la donna ha avuto un malore proprio durante l’intervento. Il medico, un’anestesista e un’infermiera avrebbero subito tentato di rianimarla, ma senza successo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, 47enne muore dopo liposuzione: tre indagati

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione: l'intervento in uno studio privato a Primavalle - Tragedia a Roma: una donna di 47 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato a Primavalle.

Ha un malore dopo la #liposuzione e muore. Vittima una 47enne dell'Ecuador, operata in uno studio privato a Roma e poi deceduta all'Umberto I dove era stata trasportata d'urgenza in seguito ad una complicazione.

Sarebbe durato un'ora il tentativo del 118 di rianimare la donna, che alla fine non ce l'ha fatta. Il titolare dell'ambulatorio ha precedenti per lesioni in interventi passati

