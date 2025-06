Rolls-Royce Phantom | un regalo per i cento anni

Celebrando un secolo di eccellenza, la Rolls-Royce Phantom si presenta come il regalo perfetto per festeggiare i 100 anni di eleganza senza tempo. Nata nel 1925 come erede della Silver Ghost, questa leggenda ha rivoluzionato il concetto di lusso attraverso sette generazioni di innovazione e raffinatezza. In Italia, in occasione del Grand Prix Bordino, il prototipo della seconda generazione svela un nuovo capitolo di prestigio e prestigio.

Rolls-Royce Phantom festeggia quest'anno il suo centesimo anniversario: nata nel 1925 come erede della Silver Ghost, questa icona della casa britannica ha ridefinito negli anni, attraverso sette generazioni, gli standard dell'auto di lusso, incarnando raffinatezza, innovazione tecnologica, ed esclusività . Ed è arrivato in Italia in occasione del Grand Prix Bordino, parte dell'Asi Circuito tricolore, il prototipo della seconda generazione di Phantom II, oggi di proprietà di un collezionista francese. Prodotta dal 1929 al 1935 la Rolls-Royce Phantom II montava un potente e raffinato motore a sei cilindri in linea da 7,7 litri: ve la mostriamo mentre incede fra le strade del Monferrato e il Castello di Uviglie.

