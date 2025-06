Roger Waters | dal 23 al 30 luglio al cinema This is not a drill – Live from Prague the movie

Roger Waters, icona del rock e voce di protesta, torna sul grande schermo con “This is not a drill – Live from Prague the movie”. Dal 23 al 30 luglio, il cinema diventa palco di un’esperienza coinvolgente, tra musica, emozioni e consapevolezza. Un’occasione unica per vivere da vicino il potente messaggio di un artista che non teme di sfidare l’indifferenza e invitare alla riflessione, dimostrando che la musica può essere anche un’arma di resistenza.

LONDRA – Un grido potente contro l'indifferenza, un viaggio visivo e sonoro tra musica, presa di coscienza e forti emozioni: Roger Waters torna con un'opera che scuote, incanta e invita a riflettere e a resistere. "Questa non è un'esercitazione", è il maestoso show della più grande leggenda del rock. Dal 23 al 30 luglio sarà al cinema "This is not a drill – Live from Prague the movie", il film concerto del membro fondatore e mente creativa dei leggendari Pink Floyd. In Italia la distribuzione nelle sale è un'esclusiva Nexo Studios. Trafalgar Releasing e Sony Music Vision distribuiscono il film a livello internazionale.

