Rocca' n' roll festival a Vicopisano

Preparati a vivere una serata indimenticabile al Rocca’n’Roll Festival di Vicopisano! Sabato 28 giugno, piazza Domenico Cavalca si trasformerà in un palcoscenico di musica, energia e cultura, con performance di artisti come Gianni Gianni, AB29 e i leggendari Vintage Violence. La festa continua anche tra i banchi del mercatino e i dischi di Luca Doni, creando un’atmosfera unica. Non perdere questa occasione di immergerti nel cuore vibrante della musica italiana!

Sabato 28 giugno torna il Rocca'n'Roll Festival di Vicopisano. Sul palco di Piazza Domenico Cavalca, dalle 19:30 e fino a notte fonda, Gianni Gianni, AB29 e gli headliner della decima edizione, i Vintage Violence. In Piazza non mancheranno i banchi del mercatino, i dischi di Luca Doni e le.

Rocca ’n Roll festival. Un sabato di musica eventi e street food - Il Rocca’n’Roll Festival di Vicopisano torna il 29 giugno con musica, birra artigianale e cibo da strada.

Torna il Rocca’n’Roll Festival di Vicopisano - L’ottava edizione della manifestazione porterà in Piazza Cavalca a Vicopisano tanta musica ...

Torna Rocca’n’roll, festival rock nel borgo medievale - A Vicopisano torna Rocca’n Rolla, il festival di musica rock che farà ballare il piccolo borgo domenica 19 luglio.