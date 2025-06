roberto vannacci rilancia dal veneto dopo il successo del referendum delendum est

Roberto Vannacci, il generale diventato simbolo di un’Italia che non si arrende, rilancia dal Veneto dopo il trionfale referendum delendum est. Con un sorriso ironico e uno spirito combattivo, annuncia la ripartenza, deciso a portare avanti battaglie cruciali per sicurezza, progresso e identità nazionale. Nonostante le critiche della sinistra, che tenterà di screditare le vere intenzioni di questo movimento, Vannacci promette di continuare a difendere i valori che rendono unica l’Italia.

In tono ironico il Generale Vannacci parla di successo del referendum “Delendum Est”. Ora l’europarlamentare Roberto Vannacci annuncia la ripartenza dal Veneto, confermando l’intenzione di proseguire la battaglia politica su temi centrali come sicurezza, progresso e identità nazionale. Vannacci ha anticipato che, nonostante le critiche previste dalla sinistra, che parlerà di presunte finalità diverse del referendum e sottolineerà come i 12 milioni di votanti non siano sufficienti rispetto ai 25 milioni necessari, il gruppo non intende farsi distrarre da queste polemiche. L’europarlamentare ha poi criticato la cosiddetta “truffa del Green Deal” e ha evidenziato l’importanza di discutere di temi fondamentali come guerra e pace, le prossime elezioni regionali e la geopolitica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it