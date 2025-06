Roberto Rosso nominato vicepresidente della commissione Politiche Ue al Senato

In una mossa strategica, Roberto Rosso, senatore di Forza Italia, è stato nominato vicepresidente della commissione Politiche dell’Unione europea al Senato, consolidando il suo ruolo di protagonista nella scena politica nazionale ed europea. Con questa nuova responsabilità, potrà influenzare direttamente le decisioni che modellano il futuro dell’Europa e rafforzare la presenza italiana nelle istituzioni comunitarie. Un passo importante che apre nuove sfide e opportunità per il suo impegno politico.

Il senatore di Forza Italia Roberto Rosso ha ottenuto la nomina a vicepresidente della commissione Politiche dell'Unione europea del Senato. Attualmente ricopre anche il ruolo di vicecapogruppo del suo partito a Palazzo Madama. È subentrato al collega forzista Pierantonio Zanettin, che da tempo ha assunto la guida della commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche, continuando inoltre a far parte della commissione Giustizia. In una dichiarazione diffusa dopo l'elezione, Rosso ha sottolineato l'importanza dell'organo parlamentare, affermando: «La commissione Politiche dell'Unione europea del Senato è uno snodo cruciale per il recepimento delle norme comunitarie e per il dialogo tra il Parlamento italiano e le Istituzioni europee».

