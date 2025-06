Roberta Frisoni | Tradizione e innovazione per le nostre filiere

L'Emilia-Romagna si conferma un laboratorio di eccellenza, dove tradizione e innovazione si intrecciano per creare filiere sempre più dinamiche. Dopo il successo delle celebri Valley, come Motor e Food, Roberta Frisoni annuncia con entusiasmo lo sviluppo di nuove realtà, tra cui la Sport Valley, pronta a mettere in luce le eccellenze sportive e del benessere del territorio. Ma quali saranno le prossime grandi mete di questa regione virtuosa? Resta con noi per scoprirlo.

di Cristina Degliesposti BOLOGNA Dai motori al food, passando per lo sport e i circuiti del benessere: quali saranno le prossime Valley della regione? "Dopo il successo della Motor Valley e della Food Valley, stiamo lavorando per valorizzare nuove filiere che combinino tradizione, innovazione e identità territoriale – spiega l'assessore al Turismo dell'Emilia-Romagna, Roberta Frisoni –. Tra le più rilevanti c'è la Sport Valley, che mette a sistema grandi eventi internazionali — dal Tour de France alla MotoGP, dalla Formula 1 alla Coppa Davis — con un tessuto diffuso di impianti, associa- zioni e iniziative legate allo sport per tutti.

Roberta Frisoni - Roberta Frisoni laureata in economia politica all’università Bocconi di Milano e ha conseguito un dottorato in Economia e Finanza del Settore Pubblico all’Università Cattolica di Milano.