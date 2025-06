Rkomi ha svelato perché ha cancellato il tour nei palazzetti | Non volevamo tenere in ostaggio i biglietti

Rkomi sorprende i fan con una spiegazione sincera: il motivo della cancellazione dei tour nei palazzetti non è stato dettato da decisioni improvvise, ma da un desiderio di rispetto e trasparenza. Il rapper ha annunciato un nuovo tour nei teatri, dimostrando che l’intento è offrire un’esperienza più intima senza lasciare nessuno a mani vuote. Scopriamo insieme le sue parole e le novità in arrivo. Continua a leggere.

Rkomi annulla all’improvviso i concerti estivi. Perché ha fatto saltare le date e il calendario del nuovo tour: «Preferisce ambienti più intimi» - Rkomi sorprende tutti e annulla i concerti estivi, puntando su esperienze più intime. In un panorama musicale sempre più affollato, il cantante milanese sceglie di rimanere fedele alla sua autenticità, abbandonando le grandi arene.

che poi sono felice rkomi possa fare quello che vuole e che gli piace, rendendo il tour più intimo e privato ma a me, purtroppo, non va giù il fatto che abbia cancellato il tour così dal nulla senza dire una parola. ancora oggi niente. è una grande cosa passare d Partecipa alla discussione

rkomi ha cancellato i palazzetti per i teatri però viene a 20 minuti da me solo triste e felice allo stesso tempo Partecipa alla discussione

