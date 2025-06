rkomi annuncia il tour mirko nei teatri le date e i biglietti

Rkomi torna a incantare il pubblico con il suo nuovo tour teatrale, “Mirko”, un viaggio emozionante attraverso le sfumature di “Decrescendo”. Dopo il successo dell’album, le date sono ufficiali e i biglietti già disponibili su Ticketone e presso i punti vendita autorizzati. I teatri saranno il palcoscenico perfetto per uno spettacolo intimo e coinvolgente che riflette la profondità del suo ultimo lavoro, quello che...

Dopo la pubblicazione dell'album decrescendo, sono annunciati gli appuntamenti di Mirko nei teatri, il nuovo tour di Rkomi. Dopo la pubblicazione dell'album decrescendo, sono annunciati gli appuntamenti di Mirko nei teatri, il tour di Rkomi. I biglietti sono in vendita su Ticketone e nei punti vendita abituali. I teatri saranno il luogo ideale per portare sui palchi uno show che rispecchia la dimensione del suo nuovo e ultimo lavoro, quello che Rkomi definisce il suo più personale di sempre. Prodotto ed organizzato da Friends&Partners e Vivo Concerti – che partirà il 17 ottobre 2025 con una speciale premiere al Teatro Arcimboldi di Milano per poi proseguire in tutta Italia con il calendario confermato di seguito: 17 ottobre MILANO Teatro Arcimboldi PREMIERE 3 novembre NAPOLI Teatro Augusteo 5 novembre PALERMO Teatro Golden 6 novembre CATANIA Teatro Metropolitan 17 novembre PESCARA Teatro Massimo 19 novembre FIRENZE Teatro Cartiere Carrara 20 novembre PADOVA Gran Teatro Geox 23 novembre BOLOGNA Europauditorium 25 novembre TORINO Teatro Colosseo 27 novembre BARI Teatro Team 29 novembre ANCONA Teatro delle Muse 30 novembre ROMA Auditorium Parco della Musica 4 dicembre BRESCIA Teatro Display 10 dicembre PARMA Teatro Regio 12 dicembre CREMONA Teatro Ponchielli Così come Mirko scrive sui suoi profili per annunciare il tour: " I teatri hanno un'anima.