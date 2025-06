Rizzoli il più premiato al mondo Dall’Academy 30 riconoscimenti | Storia e innovazione la nostra forza

Il Rizzoli, simbolo di eccellenza e innovazione nel campo ortopedico, continua a brillare sul palcoscenico mondiale. Con ben 30 premi assegnati al professor Cesare Faldini, direttore della Clinica ortopedica, la nostra istituzione si conferma leader riconosciuto dall'American Academy of Orthopaedic Surgeons, la più grande società scientifica internazionale. Questa straordinaria achievements testimoniano come storia e innovazione siano le nostre forze trainanti, rendendo il Rizzoli un punto di riferimento imprescindibile nel settore.

Nuovo riconoscimento per il Rizzoli e per il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica ortopedica 1. Con 30 premi vinti dallo specialista, infatti, il Rizzoli diventa il più premiato nella videolibrary dell’ American Academy of Orthopaedic Surgeons, la maggiore società scientifica di chirurgia ortopedica a livello internazionale, che riunisce oltre 35.000 medici. Attraverso la sua videolibrary, una biblioteca online permanente, si formano i chirurghi ortopedici di tutto il mondo. E lo possono fare anche grazie agli interventi più difficili eseguiti al Rizzoli. "L’elevata complessità chirurgica è una peculiarità dell’Istituto – spiega Faldini – unica struttura pubblica nel panorama sanitario nazionale in grado di coprire tutta l’ortopedia ultra-complessa, dall’oncologia alle grandi deformità della colonna vertebrale, dell’anca, del ginocchio e del piede, il Rizzoli ha la responsabilità come Irccs di garantire l’innovazione attraverso la ricerca a beneficio dei pazienti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it