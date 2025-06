RivieraBanca cerca il riscatto | Robinson e Marini pronti a brillare nella finale promozione

Rivierabanca si gioca tutto in questa sera decisiva al Flaminio, dove Robinson e Marini sono pronti a brillare e scrivere una nuova pagina di riscatto. Con l’obiettivo di pareggiare la serie e riaccendere le speranze, i biancorossi affronteranno una sfida carica di tensione e passione, in un palazzetto già sold-out. È la seconda chance per ribaltare il destino e dimostrare che anche questa volta, il cuore può fare la differenza.

È ancora finale promozione ed è la seconda chance per RivieraBanca, che stasera al Flaminio può impattare la serie e rimettere tutto in parità . Si gioca mezz’ora dopo rispetto a domenica, alle 20.45 e non alle 20.15, ma il palazzetto cittadino sarà ancora caldissimo e strapieno. Il sold-out, una formalità in queste settimane, farà da cornice a un match in cui la squadra biancorossa cerca risposte diverse da alcuni dei suoi protagonisti principali. Robinson e Marini su tutti. Play e guardia titolare non hanno fornito infatti il solito contributo e sono chiamati ad alzare il livello nella seconda partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - RivieraBanca cerca il riscatto: Robinson e Marini pronti a brillare nella finale promozione

In questa notizia si parla di: Rivierabanca Cerca Robinson Marini

RivieraBanca cerca il riscatto: Robinson e Marini pronti a brillare nella finale promozione; LIVE A2 - RivieraBanca Rimini e Unieuro Forlì, diretta (45-36 al 22'); Marini dice 33 e la Rivierabanca ingrana la quinta: battuta al PalaFlaminio anche Vigevano.

RivieraBanca cerca il riscatto: Robinson e Marini pronti a brillare nella finale promozione - RivieraBanca affronta la seconda chance nella finale promozione contro Acqua San Bernardo.

Cantù fa subito la voce grossa, Rivierabanca sconfitta in gara1. Martedì si torna in campo al Flaminio - Finale playoff subito in salita per Rbr, gara1 va a Cantù che ribalta così il fattore campo.

Ferraroni Juvi Cremona-RivieraBanca Basket Rimini 70-87 - il centro della Rivierabanca è autentico protagonista del primo quarto, cercato dai compagni per altri due punti in area, l’ennesimo viaggio in lunetta ...