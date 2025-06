River Plate Mastantuono contro l’Inter? Svelati i convocati per il Mondiale per Club!

Il countdown per il Mondiale per Club è ufficialmente iniziato, e l’attesa cresce con ogni giorno che passa. Tra le stelle emergenti e i veterani, si svela anche la nuova promessa del River Plate: Franco Mastantuono, convocato per affrontare l’Inter e le altre grandi squadre in una competizione che promette emozioni senza fine. L’appuntamento è ormai prossimo: sarà un torneo ricco di sorprese e sfide avvincenti!

Il River Plate, avversario dell’Inter al Mondiale per Club nelle prossime settimane, ha diramato la lista dei calciatori convocati. Si risolve, così, l’incognita che porta il nome della giovane promessa Franco Mastantuono. I CONVOCATI – Possiamo dire che il countodown per l’inizio del Mondiale per Club è ormai iniziato. Manca all’incirca una settimana all’inaugurazione della nuovo format del torneo, al quale l’Inter parteciperà sfidando le altre tre squadre che formano il Gruppo E. Tra le avversarie dei nerazzurri di Cristian Chivu c’è anche il River Plate che, in ordine cronologico, sarà la terza formazione da affrontare al Mondiale per Club nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - River Plate, Mastantuono contro l’Inter? Svelati i convocati per il Mondiale per Club!

