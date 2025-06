Ritrovo di pregiudicati episodi violenti e ubriachi molesti | il questore chiude la tabaccheria

In un crescendo di episodi violenti e comportamenti molesti, il questore di Cesena ha deciso di chiudere una tabaccheria per salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. L’azione si inserisce nell’ottica di prevenzione, applicando nel modo più rigoroso l’articolo 100 del Tulps. Questo intervento dimostra come le autorità siano determinate a garantire un ambiente più sicuro, ma solleva anche importanti riflessioni sulla convivenza e il rispetto delle regole in città.

Il questore ha disposto la chiusura di una tabaccheria a Cesena per motivi di ordine pubblico e sicurezza in applicazione dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Dal commissariato di Polizia viene sottolineato che il provvedimento ha una funzione preventiva.

