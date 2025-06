Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dell' 11 giugno 2025 | Miguel si vendica di Gracia e la costringe a chiede aiuto a Paca

Preparati a scoprire cosa riserva il prossimo episodio di Ritorno a Las Sabinas, in onda l’11 giugno 2025 su Rai1. Con tensioni alle stelle e rivincite inaspettate, Miguel si scaglierà contro Gracia, portando la soap in una nuova direzione emozionante. La vendetta di Miguel sarà così forte da costringere Gracia a chiedere aiuto a Paca: una svolta che non puoi assolutamente perdere!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda l'11 giugno 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Miguel furioso contro Gracia. Il Larrea si vendicherà di lei nel modo peggiore possibile!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dell'11 giugno 2025: Miguel si vendica di Gracia e la costringe a chiede aiuto a Paca

