Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 11 giugno | Miguel si presenta ubriaco da Gracia e non accetta il suo no!

Non perdere l'appassionante ritorno a Las Sabinas, in onda mercoledì 11 giugno su Rai 1 alle 16:00! Miguel si presenta ubriaco da Gracia, rivelando un lato inaspettato e minacciando i delicati equilibri tra i personaggi. La sua mossa potrebbe cambiare per sempre le dinamiche della soap, portando Gracia a chiedere aiuto e aprendo nuovi scenari. Resta sintonizzato per scoprire cosa riserverà questa intensissima puntata, disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: la mossa di Miguel potrebbe cambiare per sempre i rapporti con Gracia che sarà costretta a chiedere aiuto. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani mercoledì 11 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Manuela coinvolge Daniel nelle indagini per l'omicidio di Óscar Egea. Nell'episodio precedente Manuela inizia a nutrire dei sospetti su Núñez mentre continua le sue indagini per l'omicidio di Óscar, la poliziotta è convinta che il collega le nasconda qualcosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 11 giugno: Miguel si presenta ubriaco da Gracia e non accetta il suo no!

Ritorno a Las Sabinas rinviata al 19 maggio per eventi religiosi, Conclave e impegni Rai - Il debutto della nuova fiction "Ritorno a Las Sabinas" è stato rinviato al 19 maggio, a causa di eventi religiosi, del conclave e di impegni legati a Rai.

