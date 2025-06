Ritorna il Como Yoga Day | lezioni gratuite all’aperto al Tempio Voltiano

Vivi un’alba di serenità e energia al Como Yoga Day, un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere da lezioni gratuite all’aperto, con il suggestivo Lago di Como come sfondo e il sole che sorge a incorniciare i tuoi movimenti. Sabato 14 giugno 2025, dalle 7:30 alle 11:30, il Tempio Voltiano si trasforma in un’oasi di benessere, promossa dal Comune di Como. Un’esperienza da non perdere per ricollegare mente e corpo in un contesto magico e rigenerante.

Una mattina all’insegna del benessere psicofisico, con il lago a fare da sfondo e il sole che sorge ad accompagnare i movimenti. Sabato 14 giugno 2025, dalle 7:30 alle 11:30, l’area del Tempio Voltiano ospiterà il Como Yoga Day, evento organizzato dal Comune di Como nell’ambito del programma. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Ritorna il Como Yoga Day: lezioni gratuite all’aperto al Tempio Voltiano

Su questo argomento da altre fonti

Ritorna il Como Yoga Day: lezioni gratuite all’aperto al Tempio Voltiano; Como... Che spettacolo: al via la rassegna di eventi estivi; Pinacoteca civica di Como - Programmazione culturale ed espositiva anno 2025.

Il tempio Voltiano di Como: interno, storia e giardino - Tra le bellezze artistiche culturali della cittadina di lago, infatti, troviamo il Tempio Voltiano, edificato nel centenario della morte di Alessandro Volta, nel 1927.

Al Tempio Voltiano incontri tra scienza, musica, storia e cultura - Il Tempio Voltiano, luogo simbolo della città di Como e unico museo al mondo interamente dedicato a uno scienziato, ospiterà per tutto l’anno una serie di iniziative.

Tempio Voltiano di Como, accesso solo su prenotazione - Sono i motivi che hanno portato l’Assessorato alla Cultura del Comune di Como a intraprendere nuove misure di accesso al Tempio Voltiano.