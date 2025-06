Ritardi e cancellazioni voli per radar guasto a Capodichino | annunciata class action

Un guasto al radar dell'aeroporto di Napoli-Capodichino ha trasformato una notte normale in un incubo per centinaia di passeggeri, con ritardi e cancellazioni che hanno causato disagi significativi. Ora, grazie alla decisione di intraprendere una class action, i viaggiatori colpiti potranno ottenere il giusto risarcimento per danni personali e patrimoniali. La tutela dei consumatori si fa avanti: scopri come proteggerti e far valere i tuoi diritti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “È stata una notte tragica per centinaia di passeggeri a causa dei problemi verificatisi al radar dell’ aeroporto di Napoli-Capodichino e dei conseguenti ritardi, di ore, accumulati: i disagi e cancellazioni per coloro che erano diretti a Napoli che ora hanno diritto a risarcimento per ogni danno personale e patrimoniale”. È quanto scrive in un comunicato l’avvocato Angelo Pisani, fondatore di “Noi consumatori” che annuncia una “class action”. “ Dovrò difendere centinaia di passeggeri danneggiati e vittime dei vettori aerei rimasti fermi – aggiunge Pisani – persone rimaste ‘ostaggi’ per ore a bordo degli aerei in attesa del via libera per la partenza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ritardi e cancellazioni voli per radar guasto a Capodichino: annunciata class action

