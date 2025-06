' Risveglio in viola' una camminata tra i filari di lavanda ai primi raggi del sole

Domenica 15 arriva un evento molto particolare ad un orario inusuale, si tratta di 'Risveglio in viola', un'esperienza indimenticabile tra i filari di lavanda in fiore, quando la rugiada del mattino esalta ancora di più i profumi di questa pianta. Il ritrovo è alle 5.20 di mattina nel parcheggio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Risveglio in viola', una camminata tra i filari di lavanda ai primi raggi del sole

