Risse e troppo alcol tra i clienti | chiuso un bar

A Pontinia, il rischio si è tradotto in azione concreta: dopo ripetute segnalazioni di risse e consumo smodato di alcol, il bar è stato chiuso per 15 giorni. La presenza di episodi illeciti all’interno del locale ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine, evidenziando la necessità di tutelare la sicurezza pubblica. La misura adottata mira a ristabilire ordine e tranquillità, segnando un passo importante nella lotta contro la degrado urbano.

Erano state diverse le segnalazioni dei cittadini con il conseguente intervento dei carabinieri per episodi illeciti all’interno del bar e ora il locale è stato chiuso per 15 giorni. Siamo a Pontinia dove è stata disposta dal questore di Latina la chiusura temporanea e la sospensione della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Risse e troppo alcol tra i clienti: chiuso un bar

Chiuso un locale di Empoli per droga, risse e clienti con precedenti: licenza sospesa dal questore - Un locale di Empoli è stato chiuso per 10 giorni dal Questore di Firenze a causa di episodi di droga e risse frequenti, nonché per la presenza di clienti con precedenti penali.

