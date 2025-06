Rissa notturna in spiaggia | Botte e lanci di bottiglie Anche ombrelloni spezzati

Una serata che avrebbe potuto essere tranquilla si è trasformata in un evento drammatico sulla spiaggia di Pesaro, con risse furiose, bottiglie lanciate e ombrelloni spezzati. Testimoni oculari raccontano di violenza e tensione incontrollata, lasciando aperti interrogativi sulla reale portata dei fatti. Ma cosa ha scatenato questa escalation di violenza? La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri, e le domande rimangono senza risposta.

Pesaro, 10 giugno 2025 – “ Io ero presente – dice un testimone, un giovane – e a un certo punto un gruppo di ragazzi marocchini ha iniziato a fare a botte. Avevano bottiglie in mano e se le davano in faccia. Se qualcuno è finito all’ospedale? Può darsi ma non ho certezza perché io sono andato via”. Vero che qualcuno girava con un martello? “Può anche essere vero, ma io onestamente non l’ho visto”. Tutto questo nel primo tratto della ciclabile Sottomonte intorno alle 3 di notte di sabato. La poca gente rimasta nei locali ha iniziato a fuggire. Poco dopo, alle 4 e 30, hanno tirato giù dal letto Riccardo Pascucci dei bagni ‘Due Palme’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa notturna in spiaggia: “Botte e lanci di bottiglie. Anche ombrelloni spezzati”

