Rischio frane a Novate Mezzola La variante al Pgt e i nuovi vincoli l’ira della società Mineraria | Pronti al ricorso

A Novate Mezzola, tra rischi di frane e nuove normative, si prepara una battaglia legale per difendere il territorio. La variante al PGT e i vincoli derivanti dalla recente deliberazione dell’Autorità di bacino del Po hanno sollevato non poche preoccupazioni tra residenti e professionisti, pronti a ricorrere per tutelare il patrimonio e la sicurezza locale. La sfida ora è trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale, mettendo al centro la comunità .

Novate Mezzola (Sondrio), 10 giugno 2025 – Conclusa la variante al Piano di governo del territorio per aggiornare il Piano di assetto idrogeologico, a tutela dell’abitato di Novate Mezzola. Con la deliberazione dell’AutoritĂ di bacino del fiume Po, lo scorso agosto, era stata sancita l’entrata in vigore del nuovo vincolo di frana attiva sul versante del Monte Avedeè. Grazie al lavoro coordinato di diversi professionisti del settore, con la collaborazione scientifica dell’UniversitĂ di Milano Bicocca, si è giunti alla riperimetrazione della zona di frana, ampliando in modo significativo l’area della precedente mappatura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rischio frane a Novate Mezzola. La variante al Pgt e i nuovi vincoli, l’ira della societĂ Mineraria: “Pronti al ricorso”

