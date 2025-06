Riqualificata con verde e fiori la rotatoria all' ingresso di Lanciano

L’ingresso di Lanciano si trasforma in un incantevole biglietto da visita grazie a una nuova rotatoria adornata con verde e fiori, simbolo di attenzione e rispetto per l’ambiente. Questo intervento di riqualificazione non solo valorizza il paesaggio urbano, ma crea un’accoglienza più calda e suggestiva per residenti e visitatori. Un esempio di come la cura del verde possa fare la differenza: un passo avanti verso una città più bella e sostenibile.

“L’ingresso alla città di Lanciano è stato riqualificato con un intervento volto all’abbellimento e alla valorizzazione del verde pubblico, che ha incluso la sistemazione e il miglioramento della rotatoria. Un importante intervento di decoro urbano realizzato da Ecolan nell’ambito della grande. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Riqualificata con verde e fiori la rotatoria all'ingresso di Lanciano

