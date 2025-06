Rinnovo Tudor dopo la conferma arriva anche il prolungamento! Domani giornata importante per impostare i termini di un nuovo accordo Tutti i dettagli

Il futuro di Igor Tudor alla Juventus si sta delineando con decisione: dopo la conferma della sua posizione, domani si terrà un importante incontro per definire i dettagli del rinnovo e il prolungamento del suo contratto. Questa giornata rappresenta un passo fondamentale verso la costruzione di un progetto solido e ambizioso, che potrebbe portare Tudor a programmare un futuro di successi con i bianconeri. Tutti gli occhi sono puntati su questa riunione decisiva.

Rinnovo Tudor, comincia a prendere forma un nuovo progetto con il croato in panchina: si prospetta un nuovo accordo per il prolungamento. Igor Tudor può pensare davvero di programmare un futuro nel medio termine con la Juve. In tal senso, l’assist è arrivato attraverso l’indiscrezione lanciata da Nicolò Schira sul proprio profilo X. Stando a quanto appreso dal giornalista, è atteso per domani un incontro tra il nuovo DG della Juve, Damien Comolli e l’agente del croato, Antony Seric. L’argomento di discussione sarà il rinnovo del tecnico bianconero, che potrebbe prolungare fino al 30 giugno del 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Tudor, dopo la conferma arriva anche il prolungamento! Domani giornata importante per impostare i termini di un nuovo accordo. Tutti i dettagli

Rinnovo Tudor, con la qualificazione in Champions League scatta il prolungamento fino al 2026! Cosa filtra sul futuro dell’allenatore della Juve - Igor Tudor si prepara a prolungare il suo contratto con la Juventus fino al 2026, grazie alla qualificazione della squadra alla Champions League.

