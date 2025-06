Rinnovo e ampliamento di hotel B&B e case vacanza | in arrivo 135 milioni per le imprese turistiche

Un'importante opportunità si apre per il settore turistico siciliano, con 135 milioni di euro destinati a rinvigorire hotel, bed and breakfast e case vacanza. La Giunta regionale ha approvato la base giuridica del nuovo bando, che rappresenta un passo fondamentale verso l'avviso pubblico. Questi fondi, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, puntano a favorire il rinnovamento e l’ampliamento delle strutture turistiche. È il momento di cogliere questa chance e trasformare le vostre imprese.

Via libera dalla Giunta regionale alla base giuridica del nuovo bando da 135 milioni destinato alle imprese del turismo in Sicilia. Un primo passo verso l'avviso pubblico che metterà a disposizione fondi del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per sostenere il rinnovamento e l’ampliamento delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Rinnovo e ampliamento di hotel, B&B e case vacanza: in arrivo 135 milioni per le imprese turistiche

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rinnovo e ampliamento di hotel, B&B e case vacanza: in arrivo 135 milioni per le imprese turistiche; Contributi a Fondo perduto per il Turismo: tutti i Bandi Aperti di Invitalia per il 2025; Contributi a Fondo Perduto 2025: cosa sono, quali sono e come ottenerli.