Rinnovamento del CCNL dei lavoratori aeroportuali il 18 giugno assemblea retribuita

Il 18 giugno, i lavoratori aeroportuali di Fiumicino e Ciampino avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con i rappresentanti sindacali durante un’assemblea retribuita presso l’ex Mensa Ovest di Fiumicino. Un momento importante per ascoltare le novità sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che promette di influenzare positivamente le condizioni di lavoro e i diritti di tutti. Restate sintonizzati: il futuro dei lavoratori aeroportuali si decide qui.

Fiumicino, 10 giugno 2025– Si terrà mercoledì 18 giugno un’importante assemblea sindacale retribuita dedicata ai lavoratori del Gruppo Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. L’incontro avrà luogo presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino, nei locali dell’ex Mensa Ovest, dalle 10:00 alle 12:00. L’assemblea, indetta dai sindacati UGL e UIL Trasporti, sarà un’opportunità fondamentale per discutere del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i gestori aeroportuali. I lavoratori sono invitati a partecipare attivamente, poiché la loro voce è cruciale per affrontare le questioni che riguardano le loro condizioni di lavoro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it