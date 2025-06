Rinasce il museo di arte sacra. Investimento da 250mila euro.

Rinasce il Museo di Arte Sacra di San Francesco a Greve in Chianti, un patrimonio culturale che si rinnova grazie a un investimento di 250mila euro. Dopo un accurato intervento di restauro e consolidamento, la struttura torna ad affascinare visitatori e appassionati, preservando l’essenza storica e artistica del luogo. La riqualificazione, focalizzata sulla facciata ovest, garantisce sicurezza e conservazione, assicurando che questa gemma culturale possa continuare a raccontare storie di fede e arte nel cuore del Chianti.

Dopo un lungo intervento di restauro e consolidamento della struttura, è tornato a essere visitabile il museo di San Francesco a Greve in Chianti. La riapertura dello spazio espositivo è stata resa possibile grazie all’intervento di consolidamento statico realizzato dal Comune per oltre 250mila. L’opera, progettata per la riqualificazione e la messa in sicurezza in particolare della facciata ovest dell’edificio, ha mirato a conservare la struttura. "Il museo di San Francesco è uno dei più rilevanti fulcri di attrazione turistico-culturale del territorio chiantigiano, sede di numerosi eventi espositivi allestiti nel corso dell’anno", sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Saturnini durate la riapertura. 🔗 Leggi su Lanazione.it