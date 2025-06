Rina Biz - Una Voce nel Presente

Vieni a scoprire l’eredità di Rina Biz, una voce preziosa nel tessuto sociale di Conegliano e oltre. Il Circolo Acli di Conegliano APS, in collaborazione con le Acli Provinciali di Treviso APS, organizza “Rina Biz - Una Voce nel Presente” per celebrare il suo impegno e il suo impatto duraturo. Un appuntamento imperdibile dedicato alla memoria e all’ispirazione, in cui il suo esempio continuerà a vivere nel nostro territorio.

L'evento si svolgerà sabato 14 giugno 2025 dalle ore 10.

