Rimini | Iscrizione alla Serie C 2025-26 Confermata Attesa per il Via Libera della Covisoc

Rimini conquista con entusiasmo l'ufficialità dell'iscrizione alla Serie C 2025-26, anticipando di qualche giorno l’atteso via libera della Covisoc. Dopo notti di attesa e tensione, le prime rassicurazioni non ufficiali dissipano le nuvole di incertezza. Con fiducia e determinazione, il club comunica di aver depositato tutta la documentazione necessaria: un passo fondamentale verso una nuova stagione all’insegna della passione e del successo.

Un paio di notti insonni, poi il sospiro di sollievo. Soltanto venerdì la Covisoc darà ufficialmente il via libera alle squadre iscritte al prossimo campionato di serie C. Ma in casa Rimini arrivano con qualche giorno d’anticipo le prime rassicurazioni. Non ufficiali, ma sufficienti per spazzare via qualche nube. E sufficienti anche per prendere carta e penna e comunicare, da Piazzale del Popolo, di aver depositato "tutta la documentazione necessaria nei termini previsti al fine di ottenere l’iscrizione al campionato di serie C 2025-26 corredata di tutti gli adempimenti finanziari e normativi richiesti dal sistema Licenze Nazionali". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini: Iscrizione alla Serie C 2025-26 Confermata, Attesa per il Via Libera della Covisoc

In questa notizia si parla di: Serie Rimini Iscrizione Libera

La Valtur si impone in un finale al cardiopalma e allunga la serie contro Rimini - La Valtur Brindisi si impone in un finale al cardiopalma, conquistando un'importante vittoria contro la RivieraBanca Rimini.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rimini: Iscrizione alla Serie C 2025-26 Confermata, Attesa per il Via Libera della Covisoc; Rimini: iscrizione in extremis al campionato di Serie C, ora attesa per il via libera Covisoc; Rimini a rischio esclusione dal campionato di serie C: attesa per l'iscrizione.

Rimini: Iscrizione alla Serie C 2025-26 Confermata, Attesa per il Via Libera della Covisoc - Rimini ha depositato la documentazione per l'iscrizione alla Serie C 2025-

Rimini: iscrizione in extremis al campionato di Serie C, ora attesa per il via libera Covisoc - Il Rimini ha presentato la documentazione per la Serie C all'ultimo minuto.

Rimini, oggi la nota ufficiale del club: presentata nei tempi la completa domanda di iscrizione - Le voci che si erano rincorse negli ultimi giorni non erano state particolarmente confortanti, venerdì pomeriggio l'iscrizione del Rimini.