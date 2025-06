Rimini | iscrizione al campionato di Serie C in attesa del controllo Covisc

Il Rimini si prepara con entusiasmo alla nuova sfida in Serie C, aver presentato la documentazione completa rappresenta un passo importante verso la definitiva conferma ufficiale. Mentre l’attesa per il controllo Covisc si fa più intensa, i tifosi sperano in una conclusione positiva, certi che il club romagnolo stia facendo tutto il possibile per garantire un futuro all’altezza delle aspettative. Solo il verdetto finale potrà svelare se questa stagione sarà quella della rinascita definitiva per i biancorossi.

AREZZO Soltanto nella giornata di ieri il Rimini ha ufficializzato di aver presentato tutta la documentazione necessaria all’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Dopo i timori dello scorso weekend pare, dunque, che la società romagnola sia in regola anche se soltanto il controllo della Covisc darà la certezza definitiva. In un primo momento pareva che i biancorossi avessero presentato la fideiussione ma non i certificati di avvenuto pagamento degli stipendi per dipendenti e tesserati. Il regolamento prevede che i club bocciati in prima istanza avranno tempo fino al 17 giugno per il ricorso, poi il 19 l’ultima parola spetterà al consiglio federale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini: iscrizione al campionato di Serie C in attesa del controllo Covisc

Rimini: iscrizione in extremis al campionato di Serie C, ora attesa per il via libera Covisoc - Il Rimini ha sfidato il tempo e le difficoltà per ottenere l’iscrizione in extremis alla Serie C, presentando la documentazione necessaria proprio all’ultimo momento.

