Rigore | pestato l’arbitro di 18 anni Botte e sediate da un genitore Ferite gravi finisce in ospedale

Un episodio di violenza sconvolge lo sport e scuote la comunità: un arbitro di appena 18 anni, alla sua prima esperienza in una partita Under 13, viene brutalmente pestato da un genitore infuriato dopo una decisione contestata. Le gravi ferite riportate lo hanno costretto a ricoverarsi in ospedale, mentre il responsabile dell’aggressione, un uomo di 45 anni, si è reso protagonista di un gesto intollerabile. Una vicenda che solleva pesanti interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto nello sport giovanile.

È entrato negli spogliatoi e ha chiuso la porta a chiave. Dentro c'era un ragazzo di 18 anni: l'arbitro che fino a pochi minuti prima aveva diretto la partita decisiva tra l'Arezzo Calcio e la Vis Pesaro, finaliste del Memorial Mirko Poggini che si è disputato allo stadio comunale della città toscana. Una partita Under 13. Chi si è trovato davanti il giovane ufficiale di gara, aretino, è stato un genitore pesarese di 45 anni, S.F., inferocito che si era fatto trovare lì per un solo motivo: picchiarlo. Ha iniziato a colpirlo con ferocia: calci, pugni, un morso alla spalla e, infine, una sedia usata per infierire con altri colpi.

